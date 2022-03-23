Ворог намагається перетворити Чернігів на другий Маріуполь, але не тільки не зможе увійти в місто, а й навіть не зможе наблизитися до нього.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив на брифінгу про ситуацію на фронтах.

За словами Арестовича, протягом минулої доби українські військові збили шість літаків противника, і наразі їхня загальна кількість становить 105. Це понад п'ять авіаційних полків, або окрема повітряна армія.

"Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Захисники міста чинять героїчний опір, демонструючи високий військовий професіоналізм", – сказав Арестович.

Він заявив, що напередодні в Маріуполі пострілом українського снайпера було ліквідовано командира 810 бригади морської піхоти РФ, і це в армії ворога вже п'ята втрата командира такого рівня.

Важка ситуація також у Чернігові. Російська армія намагається перетворити його на другий Маріуполь. У місті немає світла, води, газу, практично немає теплопостачання. Але є гуманітарні коридори і шляхи військових постачань. Арестович висловив упевненість, що ворог не тільки не зможе взяти Чернігів, він не зможе навіть наблизитися до нього.

Також радник глави ОП розповів, що на ділянці від Ізюма до Волновахи ворог припинив активні бойові дії через тяжкі втрати.