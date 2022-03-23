У трьох громадах Київщини зберігається гуманітарна катастрофа

Ще чотири населені пункти – на межі.

Славутич Київської області залишається ізольованим, Іванківська, Димерська і Поліська громади зазнали гуманітарної катастрофи.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Білоцерківський, Бориспільський і Обухівський райони – ситуація контрольована.

Ясногородку Фастівського району обстріляли з "градів".

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади – під обстрілами. Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській і Гостомельській громадах – переміщення ворога. Бучанська та Немішаївська громади – ворог окопався. Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель – бої.

"У Баришівській, Калитянській, Великодимерській і Калинівській громадах ворожа техніка", – повідомив Павлюк.

У цих громадах багато пошкоджень цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у Київській області минулої ночі було декілька тривог. Тривають бої в населених пунктах уздовж Житомирської траси. ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпені та с. Мощун. Ворог окопується та намагається перегрупуватися.