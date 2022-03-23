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Сили спротиву на Чернігівщині знищили російський "Тигр"

Втрати ворога уточнюються. 

Сили спротиву Сіверщини разом із місцевими патріотами знищили російську бойову броньовану машину "Тигр".

Таке повідомлення оперативного командування "Північ" поширило Міністерство оборони України

Знищення &quot;Тигра&quot;
Фото: Міноборони
Знищення "Тигра"
Фото: Міноборони

Фото: Міноборони
"Чернігівщина не дарма зветься краєм партизанської слави, адже люди стають на захист своєї землі разом зі Збройними Силами України. Так, силам спротиву Сіверщини разом із місцевими патріотами вдалося знищити російський "Тигр". Втрати ворога уточнюються", – йдеться у повідомленні. 

ББМ "Тигр" позиціонується ворожою армією як ефективна армійська машина для розвідки, патрулювання та супроводу колон. 

Три дні тому військовослужбовці мотопіхотного батальйону "Вінницькі скіфи" знищили колону російських окупантів у складі двох бойових броньованих машин "Тигр" і вантажівки КамАЗ. 

Ще раніше влучним вогнем з NLAW було ліквідовано російський "Тигр" із високопосадовцем 35-ї армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом. 

Долучитися до сил українського спротиву та дізнатися, як швидко і ефективно знищувати ворожу техніку, можна на офіційному сайті Центру національного спротиву. 

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