На Донеччині поліція затримала двох чоловіків, що знімали пересування українських військових

На Донеччині, у Словʼянську поліція затримала двох чоловіків, які знімали пересування українських військових та техніки ЗСУ. Про це повідомляє Суспільне.Донбас з посиланням на місцеву поліцію.

"Двоє мешканців, 1951 та 1981 років народження, знімали рух української військової техніки, а потім викладали у соцмережах та російських пабліках", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіків доправили до відділку поліції у Словʼянську.

Нагадаємо, що у київському метро затримали інформатора Росії, який назвався монахом столичного храму. Затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї “руского міра” та співпрацював з ворогом, передаючи важливу інформацію.