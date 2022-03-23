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На Донеччині поліція затримала двох чоловіків, що знімали пересування українських військових

Відео викладали у соцмережах та російських пабліках.

На Донеччині поліція затримала двох чоловіків, що знімали пересування українських військових
Фото: НПУ

На Донеччині, у Словʼянську поліція затримала двох чоловіків, які знімали пересування українських військових та техніки ЗСУ. Про це повідомляє Суспільне.Донбас з посиланням на місцеву поліцію.

"Двоє мешканців, 1951 та 1981 років народження, знімали рух української військової техніки, а потім викладали у соцмережах та російських пабліках", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіків доправили до відділку поліції у Словʼянську. 

Нагадаємо, що у київському метро затримали інформатора Росії, який назвався монахом столичного храму. Затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї “руского міра” та співпрацював з ворогом, передаючи важливу інформацію. 

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