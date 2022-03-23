Синод ПЦУ ухвалив правила переходу парафій і закликав громади УПЦ МП до канонічного єднання

У ПЦУ наголошують, що РПЦ "через своїх керівників фактично підтримала війну в Україні та є одним із її натхненників".

Синод Православної Церкви України ухвалив правила переходу парафій і закликав усі громади Української Православної Церкви Московського Патріархату до канонічного єднання.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Так, 21 березня Священний Синод ПЦУ ухвалив рішення "Про надзвичайний порядок прийняття до Православної Церкви України". Воно стосується духовенства і вірних, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в Україні (УПЦ МП), але "розуміючи реальний стан справ, усвідомлюють свій справжній канонічний та громадянський обов’язок та нині починають шукати способи відмежуватися від Російської Православної Церкви".

У ПЦУ наголошують, що РПЦ "через своїх керівників фактично підтримала війну в Україні та є одним із її натхненників".

"Знаємо, що є різні настрої в єпархіях МП: хтось просто взяв паузу і тимчасово не поминає на богослужіннях патріарха Кирила, хтось зважується на більш радикальні кроки. Зокрема, є й ті, хто вже зараз твердо вирішив розірвати будь-які стосунки з МП та приєднатися до Православної Церкви України. Саме для них – згадане рішення Священного Синоду ПЦУ", – сказано в повідомленні.

Згідно з цим рішенням архієреї, духовенство, монастирі та релігійні громади, які виявлять бажання увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України, в разі ухвалення відповідного рішення зберігатимуть свою структуру як єпархії ПЦУ.

Духовенство, монастирі та громади, які з певних причин не можуть увійти до складу місцевої єпархії ПЦУ, після їх письмового звернення можуть бути прийняті, як виключення, безпосередньо під омофор предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України як ставропігійні парафії (монастирі).

Такий стан речей у ПЦУ вважають необхідним тимчасовим заходом, який вживається заради ікономії (пом’якшеного застосування норм канонічного права) для адаптації цих парафій у ПЦУ з подальшою їх повною інтеграцією у відповідні єпархіальні структури згідно з територіальною приналежністю.

Відтак Священний Синод Православної Церкви України закликав духовенство і мирян громад московського патріархату "послідувати Томосу, наголосив митрополит Епіфаній.

"Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають у юрисдикції московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України", – написав Епіфаній у твіттері.

Нагадаємо, що помісна Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року. Її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм в Константинополі 6 січня 2019 року.

ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.

Окрім Вселенського патріархату, її офіційно визнали Елладська, Александрійська та Кіпрська церкви, ще кілька церков зробили це де-факто.

Станом на 6 січня 2022 року з моменту заснування Православної церкви України до неї приєдналися близько 700 парафій УПЦ Московського патріархату.