На Харківщині рятувальники виїжджали на виклики 33 рази за добу. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Протягом доби рятувальники виїжджали на 33 виклики щодо пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Пошукові роботи та розбирання завалів проводилися у Київському, Шевченківському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Пожежі виникали у Київському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова, а також у Харківському, Лозівському та Ізюмському районах області", - йдеться в повідомленні.

Також сапери на Харківщині працювали за 27 адресами.

Крім того, внаслідок російських обстрілів у Лозовій знищено або пошкоджено понад 20 будинків.

Нагадаємо, на Східному напрямку українські військові не дають противнику можливості відновити наступ на Слов’янськ і, частиною сил, на населений пункт Лозова.