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На Харківщині рятувальники виїжджали на виклики 33 рази за добу

Сапери працювали за 27 адресами.

На Харківщині рятувальники виїжджали на виклики 33 рази за добу

На Харківщині рятувальники виїжджали на виклики 33 рази за добу. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області. 

"Протягом доби рятувальники виїжджали на 33 виклики щодо пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Пошукові роботи та розбирання завалів проводилися у Київському, Шевченківському, Індустріальному та Московському районах Харкова. Пожежі виникали у Київському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова, а також у Харківському, Лозівському та Ізюмському районах області", - йдеться в повідомленні.

Також сапери на Харківщині працювали за 27 адресами. 

Крім того, внаслідок російських обстрілів у Лозовій знищено або пошкоджено понад 20 будинків. 

Нагадаємо, на Східному напрямку українські військові не дають противнику можливості відновити наступ на Слов’янськ і, частиною сил, на населений пункт Лозова. 

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