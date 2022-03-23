Кулеба повідомив про "певну втому" від санкцій в окремих країнах ЄС

Майже кожна десята пропозиція Росії на перемовинах стосується санкцій. Обмежувальні заходи болючі для країни-окупантки, але недостатньо.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з Economist.

Багато санкцій, які здаються найжорсткішими, є "напівзаходами". Наприклад, відключення від SWIFT супроводжувалося винятками для низки великих банків. Заморожування резервів центробанку РФ, які зберігаються за кордоном, супроводжувалися винятками, які дозволили Росії далі сплачувати борг і запобігти технічному дефолту.

Тепер однією з головних вимог України стосовно нових обмежувальних заходів є закриття європейських портів для суден Росії та товарів. Також це нафтове та газове ембарго чи принаймні помітні кроки для зниження залежності від російських енергоносіїв.

Також Україна хотіла б, щоб Захід відмовився від практики санкцій стосовно окремих олігархів і перейшов до більш системного підходу.

"Ви накладаєте санкції на російських олігархів, але путінізм – це система управління", – сказав Кулеба.

Він додав, що "вони (поплічники Путіна. – Ред.) можуть бути не мільярдерами і навіть не мільйонерами, але вони – маленькі елементи в машині путінізму".

При цьому заклики до кожної з цих пропозиції України зустрічають спротив в окремих державах ЄС.

"На жаль, в останні 10 днів я спостерігаю певну втому від санкцій у деяких європейських країнах", – зазначив він.

Те саме стосується і перемовин про постачання зброї. Західні партнери України досі не наважуються відправляти танки, бронемашини та літаки.

"Кожна зброя, яку використовує українська армія на території України, є оборонною. Ті, хто вигадує ці штучні поділи – це ми можемо дати, а це ми не можемо, – вони тільки подовжують страждання українців, вони сприяють зростанню числа загиблих мирних мешканців, вони тільки сприяють подальшому руйнуванню українських міст і сіл", – наголосив Кулеба.

Друга проблема – це гарантії безпеки для України. Кулеба каже, що росіяни, яких РФ відправила на перемовини з Україною, схоже, не вповноважені вирішувати ці питання. Прямі перемовини між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним є "єдиними справжніми перемовинами, на яких можуть бути ухвалені рішення".