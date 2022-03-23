Пентагон назвав небезпечною риторику Москви щодо вірогідності використання ядерної зброї

Пентагон вважає небезпечною риторику Москви щодо використання ядерної зброї. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава", - сказав він..

Також речник наголосив, що в оборонному відомстві США "не бачать нічого, що підштовхнуло б до висновку, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування": "Ми контролюємо все якнайкраще".

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков у інтерв'ю CNN заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза існуванню країни.