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Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами

Щодо цього тривають дискусії. 

Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Оборонний комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання.

Перша передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 000 гривень, а друга – квотне бронювання по галузях. Наразі щодо цього тривають обговорення, повідомив у кулуарах третього поверху парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Є дві моделі (Ред.: економічного бронювання), які в дискусії. З одного боку, ми з вами розуміємо, що не можемо жодного долара витратити з величезної допомоги на зарплати військових… З іншого – хочемо більше військових та більші зарплати для них… З іншого боку, щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати", – заявив він.

Тому, за його словами, комітет взяв за основу дві моделі бронювання.

"Перша модель – від мінімальної заробітної плати, яка має сплачуватися. Щоб платилися з неї податки. Від зарплати – 35 тисяч гривень. Щоб вистачало на мінімальну заробітну плату на отримання одного бійця. А інша модель, коли у вас є квота від індустрії, де ви працюєте. Наприклад, медіа. І у вас є 10% людей, які ви можете забронювати. Які це люди? Це буде визначати керівник, і ви самостійно вирішуєте. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця за такого працівника. Зараз мінімально – 20 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч гривень за кожного цього заброньованого ви сплачуєте щомісяця. І це додатково до податків", – пояснив він.

Арахамія додав, що на засіданнях оборонного парламентського комітету питання бронювання вивчалося у розрізі міжнародного досвіду.

"Ми вивчали це на комітеті, як це робилося під час війн в інших країнах… Досвід показує, що в результаті є багато людей, які за, є багато людей, які проти. Тому треба десь посередині. Я думаю, що все одно модель з'явиться. Бо в цій дискусії з'явиться якась модель, яка викликає найменше обурення. Хоча все одно, яку модель ви б не обирали, обурення буде", – вважає він.

  • У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою моделлю бронювання. За його словами, для забезпечення одного військового потрібні вісім людей, які працюють. Наразі в Україні заброньовані близько 700 000 людей.
  • До цього, в січні, Кабмін дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати працівників без обмежень щодо кількості. 
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