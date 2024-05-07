Суд закрив справу за позовом Коломойського про повернення акцій ПриватБанку

Господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, внаслідок укладення яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року, та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів банку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктора Григорчука, суд закрив провадження у справі на підставі норм закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

"Відповідно до цього закону провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю. Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд", – зауважили в Нацбанку.

Григорчук також нагадав, що відповідно до статті 41 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їхньої передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, водночас такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.