Міськрада Маріуполя відсудила у Росії 14 млн євро за знищення електротранспорту

Мер Вадим Бойченко визнає, що отримати компенсацію буде складно.

Господарський суд Донецької області задовольнив позов міської ради Маріуполя до Росії щодо знищення майна комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління". Окупанти, відповідно до рішення Феміди, мають виплатити 14 мільйонів євро.

Як стверджує мер міста Вадим Бойченко у Telegram, це перша успішна судова справа для ініціативи "Mariupol Justice". Політик вважає, що вона стане кроком до початку великого процесу відшкодування збитків маріупольській громаді.

При цьому Бойченко розуміє, що отримати компенсацію буде складно. Проте важливіше створити юридичну базу для створення прецедентів у міжнародних судах, аби згодом запустити механізм виплати відшкодувань для юридичних та фізичних осіб.