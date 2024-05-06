Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
ГоловнаСуспільствоЖиття

З початку повномасштабної війни прикордонників намагалися підкупити 1060 разів, - ДПСУ

Більшість спроб підкупу намагались здійснити українці, які хотіли виїхати за кордон.

З початку повномасштабної війни прикордонників намагалися підкупити 1060 разів, - ДПСУ
Прикордонниця намагалася переправити чоловіка через кордон
Фото: ДБР

Співробітників Держприкордонслужби України (ДПСУ) намагалися підкупити більше тисячі разів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 1060 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

При цьому у квітні 2024 року було припинено 50 таких спроб на суму понад 660 тис. гривень.

В ДПСУ уточнили, що більшість спроб підкупу намагались здійснити чоловіки – громадяни України, які намагалися виїхати за кордон. 

Крім того, у двох випадках виявлено факти можливого порушення співробітником ДПСУ антикорупційного законодавства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies