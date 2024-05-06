З початку повномасштабної війни прикордонників намагалися підкупити 1060 разів, - ДПСУ

Більшість спроб підкупу намагались здійснити українці, які хотіли виїхати за кордон.

Співробітників Держприкордонслужби України (ДПСУ) намагалися підкупити більше тисячі разів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 1060 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 11,3 млн грн у національній та іноземній валюті”, - йдеться у повідомленні.

При цьому у квітні 2024 року було припинено 50 таких спроб на суму понад 660 тис. гривень.

В ДПСУ уточнили, що більшість спроб підкупу намагались здійснити чоловіки – громадяни України, які намагалися виїхати за кордон.

Крім того, у двох випадках виявлено факти можливого порушення співробітником ДПСУ антикорупційного законодавства.