Йдеться про 140 мільйонів гривень, які "розкинули" на фірми, пов'язані з оточенням Германа Блінова - чоловіка сестри нардепа.

Національна поліція розслідує виведення 140 мільйонів бюджетних коштів, які виділили на будівництво метро на Виноградар. У справі фігурує швагер (чоловік сестри) нардепа Миколи Тищенка Герман Блінов, повідомляє Bihus.Info.

Правоохоронці провели у Блінова обшуки. За інформацією Національної поліції, у жовтні 2022 року компанія “Київметробуд” перерахувала ТОВ “Позитив-В” 140 млн грн як аванс за постачання будівельних матеріалів на будівництва метро.

Тоді “Позитив-В” переказав гроші у вигляді поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм:

ТОВ “Занд-трейд”,

ТОВ “КТ-44”,

ТОВ “Бетон альянс Україна”,

ТОВ “Трансбудтрейд”,

ТОВ “Трансмир ГМБХ”,

ТОВ “Позитив Шиппінг”.

Слідство вважає це переказом бюджетних коштів на рахунки фіктивних компаній, аби потім перевести їх у готівку і розподілити між учасниками схеми.

Bihus.Info зазначає, що зв’язки ТОВ “Позитив-В” і решти згаданих компаній приводять до підприємця В’ячеслава Еберле.

Наприклад, першою власницею ТОВ “Позитив-В” була Вікторія Кузьменко (Еберле) – дружина підприємця. Нині власником та директором є Сергій Сєдов – директор фірми Еберле під назвою “Веркштатт Вустервиц ГМБХ”. При цьому Вікторія Кузьменко та В’ячеслав Еберле близько товаришують з сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Бліновим.

Блінова називали куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту - швагер Тищенка отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту ТОВ “Еко-буд-трейд”. Одним з субпідрядників будівництва було ТОВ “Позитив-В”.

Фірми, які отримали від “Позитив-В” фінансову допомогу, пов’язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. Власник однієї з компаній – “Занд-трейд” - Вадим Седов (братові нинішнього власника “Позитив-В”) керував нею у той час, коли був директором ПП “Експрес-К” Юлії Тищенко.

Герман Блінов у розмові з розслідувачами заперечив свій зв’язок з “Позитив-В” та “Занд-трейдом”, а обшуки пояснив ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

До речі, Bihus.Info зазначає, о під час обшуків у Блінова знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Тому цей факт виокремили у ще одне кримінальне провадження, по якому Блінову обирали домашній арешт.

Ще один епізод: журналісти зафіксували, що на судові засідання Герман Блінов приїжджає на Land Rover Range Rover, який належить ТОВ “АБЗ1”.

До січня минулого року фірма належала колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи (КНДІСЕ) Валерію Мірошниченку. Також Мірошниченко був власником фірми зі схожою назвою “АБЗ-1”, де фінансовим контролером останньої була дружина очільника КНДІСЕ Галина Рувіна.

Цікаво, що “АБЗ-1” постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші і входило Також до групи підприємств, які спеціалізувалися на дорожньому будівництві: ТОВ “Естейт холдинг”, ТОВ “Трініті-груп”, ТОВ “Трансбудкооперація” і ТОВ “Сучасна транспортна інфраструктура”. Остання компанія теж виконувала роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.

Цю групу фірм пов’язували з особою очільника КНДІСЕ Олександра Рувіна. Річ у тім, що серед власників фігурував його кум та бізнес-партнер сім’ї Валерій Сировацький. Але у січні-лютому 2023-го року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств, а замість них зайшли Герман Блінов та його оточення – Лілія Ісай і Денис Микитюк.

У 2023-2024 роках фірми “АБЗ1”, “Трініті-груп” та “Сучасна транспортна інфраструктура” отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 млн грн.