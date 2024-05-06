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Росіяни обстріляли Харків і район. Є поранені

Ворог вдарив по житловій забудові обласного центру.

Росіяни обстріляли Харків і район. Є поранені
Обстріли Харкова, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

Вдень 6 травня російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район.

У Харкові ворог атакував житлову забудову в центральній частині міста. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, було відомо про п'ятьох потерпілих. Опісля зафіксували влучання у приватний будинок, там двоє поранених.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що росіяни близько 17:00 завдали удари по селах Черкаські Тишки та Липці Харківського району. 

"На цю хвилину без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється", - додав Синєгубов.

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