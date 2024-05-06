Зеленський і прем'єр-міністерка Естонії обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди

Також ішлося про нагальну потребу України в системах ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, Зеленський подякував Каллас за готовність брати участь у Саміті миру у Швейцарії.

"Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - зазначив Президент.

Зеленський також повідомив Каллас про ситуацію на полі бою і нагальну потребу України в засобах протиповітряної оборони. Сторони обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.