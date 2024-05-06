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Зеленський і прем'єр-міністерка Естонії обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди

Також ішлося про нагальну потребу України в системах ППО.

Зеленський і прем'єр-міністерка Естонії обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, Зеленський подякував Каллас за готовність брати участь у Саміті миру у Швейцарії. 

"Розповів про порядок денний інавгураційної зустрічі та спроби Росії перешкодити її успішному проведенню", - зазначив Президент.

Зеленський також повідомив Каллас про ситуацію на полі бою і нагальну потребу України в засобах протиповітряної оборони. Сторони обговорили фіналізацію двосторонньої безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.

  • Нещодавно Президент повідомив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, зокрема зі Сполученими Штатами.
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