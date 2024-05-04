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Загреб став 14-м за час повномасштабного вторгнення містом-побратимом Києва

Угоду підписали у Парижі під час саміту мерів європейських міст.

Загреб став 14-м за час повномасштабного вторгнення містом-побратимом Києва
Віталій Кличко і Томіслав Томашевич
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Під час саміту мерів європейських міст Київ уклав угоду про побратимські відносини з Загребом. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко. 

«Сьогодні Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом. Угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем ми підписали під час саміту мерів європейських міст у Парижі», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що Загреб став 14-м містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

«Дякую нашим друзям та партнерам, які підтримують нас, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною!» - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час Київського інвестиційного форуму Київ підписав угоду про побратимські відносини з Брюсселем. 

 

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