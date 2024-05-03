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Порошенко привіз бригадам на Донбас дрони, старлінки, шини і техніку

З волонтерами військові зустрілися неподалік Краматорська.

Порошенко привіз бригадам на Донбас дрони, старлінки, шини і техніку
Петро Порошенко з військовими
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привіз військовим на Донеччину FPV-дрони, «Мавіки», «Старлінки», шини для вантажівок, детектори безпілотників, оргтехніку і металеві скоби. Про це повідомляє пресслужба «ЄС». Представники бригад ДШВ і Сухопутних військ неподалік Краматорська зустрілися із волонтерською командою, щоб прийняти дефіцитний вантаж. 

«На фронті завжди важко, тому наша команда намагається працювати як «швидка допомога». Прикривати найважливіші питання там, де це найнеобхідніше просто зараз, щоб зберегти воїнів. Сьогодні — знову на Донеччині. Зустрілися під Крамом з хлопцями та дівчатами з різних бригад, щоб передати їм те, що зараз найбільш потрібно», – написав пʼятий Президент у соцмережах.При цьому повідомляється, що: 

  • у 74 окремий розвідбат передали 100 FPV-дронів «Мольфар» 10″ та станцію керування, 100 FPV-дронів «Мольфар» 8″, 6 «Мавіків», 4 системи «Старлінк», 12 шин для Уралів, 20 детекторів безпілотників «Ванільний цукорок», ноутбуки, принтери, металеві скоби.
  • 77 окрема аеромобільна бригада отримала 9 «Мавіків», 200 FPV-дронів «Мольфар» 8″, 30 «Цукорків», 14 шин для Уралів, 18 шин для вантажівок КРАЗ.
  • 80 ОДШБр отримала 15 детекторів «Цукорок», 12 шин для Уралів, 12 шин для КРАЗів, 16 шин для КАМАЗів. 
  • 81-й ОАМБр передали 15 «Цукорків», 10 шин для Уралів, 42 шини для КРАЗів, 16 шин для КАМАЗів. 
  • 95 ОДШБр отримала 15 «Цукорків», 6 «Мавіків», 28 шин для Уралів, 16 шин для КАМАЗів.
  • 40-му окремому стрілецькому батальйону «Кодак» передали 100 FPV-дронів «Мольфар» 8’’, 10 «Цукорків» і 3 «Мавіки».

«Хлопці та дівчата дуже втомлені, виснажені, але на позитиві. Кажуть, що нема часу сумувати й думати про погане. Тільки підходили й просили разом записати вітання рідним, бо дуже-дуже за ними скучили», – написав Петро Порошенко. 

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