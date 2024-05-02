Білий дім: ЗСУ вже почали отримувати допомогу від Сполучених Штатів

У Білому домі заявили, що ЗСУ вже почали отримувати військову допопомгу від США і використовують її першочергово для посилення оборонних позицій ЗСУ на полі бою. Яким чином будуть застосовуватися нові озброєння надалі, вирішуватиме українська сторона.
Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.
"Вони зміцнили свою оборону. Зараз це першочергове завдання, бо, зокрема, на Донбасі, як ви знаєте, вони втратили частину території на Авдіївському напрямі, тому що пів року не отримували підтримки від Сполучених Штатів, яка зараз починає надходити", — зазначив представник Білого дому
Наразі ця допомога використовується для зміцнення оборонних позицій ЗСУ, а надалі як використовуватимуть нове озбороєння вирішуватиме українська сторона.
За словами Кірбі, важливим зараз є те, що українська армія почала отримувати допомогу з боку США.
- 20 квітня після піврічних обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена.
- Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.