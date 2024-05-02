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У США за вимагання 700 млн доларів українського хакера посадили на майже 14 років

Також суд  зобовʼязав ув’язненого виплатити понад 16 млн доларів компенсації  за участь у проведенні понад 2500 кібератак.

У США за вимагання 700 млн доларів українського хакера посадили на майже 14 років
Фото: Reuters

Суд США присудив 24-річному українцеві 13 років і сім місяців ув’язнення. Також його зобов’язали виплатити понад 16 млн доларів компенсації  за участь у проведенні понад 2500 кібератак та вимаганні понад 700 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства юстиції США.

Зазначається, що ув’язнений Ярослав Васінський разом зі спільниками провів тисячі атак, використовуючи програму-вимагача під назвою Sodinokibi/REvil. Хакери атакували тисячі комп'ютерів по всьому світу, шифруючи їх за допомогою шкідливих програм. Потім вони вимагали викуп у криптовалюті від жертв, погрожуючи публічно розкрити їхні дані.

Раніше хакер визнав себе винним у Техасі за 11 пунктами обвинувального акту за звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства і пов'язаної з ним діяльності з використанням комп'ютерів, завданні шкоди захищеним комп'ютерам і змові з метою відмивання грошей. 

Крім того, у 2023 році Департамент домігся остаточної конфіскації викупних платежів на мільйони доларів, отриманих у рамках двох пов'язаних цивільних справ про конфіскацію, які включали 39.89138522 біткоїнів та 6,1 млн дол, які можна було відстежити до ймовірних викупних платежів, отриманих іншими учасниками змови.

Раніше його екстрадували до США з Польщі. 

Справу розслідувало ФБР.

Нещодавно Департамент кіберполіції спільно з Європолом викрили 29-річного хакера, мешканця Миколаєва. Починаючи з 2021 року, чоловік заражав сервери однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції. Спочатку хакер "зламав" 1500 облікових записів дочірньої компанії. 

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