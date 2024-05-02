Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
ЗМІ: Україна "комариними атаками" залишила РФ без бензину
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
ГоловнаСвіт

Повені вбили щонайменше 10 людей на півдні Бразилії, влада попереджає про історичну катастрофу

Кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.

Повені вбили щонайменше 10 людей на півдні Бразилії, влада попереджає про історичну катастрофу
Фото: EPA/UPG

10 людей загинули, а 21 особа вважається зниклою безвісти унаслідок сильних дощів, повеней та селевих (гірських) потоків у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Про це пише Reuters.

Шторми призвели до підвищення рівня річок і повеней у різних частинах штату, що вплинуло на життєдіяльність 114 муніципалітетів.

Місцевий уряд попередив, що ситуація критична і може погіршитися. Згідно з прогнозами, повені будуть сильними в басейнах багатьох річок.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Губернатор штату Едуардо Лейте попросив президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву про виділення федеральної допомоги. “Ми переживаємо в Ріу-Гранді-ду-Сул найгірший момент, найгіршу катастрофу в нашій історії. І, на жаль, буде ще гірше”, ‒ зазначив Лейте.

За словами губернатора, шторми спричинили найбільші руйнування в штаті за останні роки. Кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.

Щонайменше 3400 осіб залишили свої оселі. У штаті призупинили навчання, влада попросила у військових допомогу для координації ситуації.

Фото: EPA/UPG

  • У лютому щонайменше вісім людей загинули в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро унаслідок зсувів і повеней, викликаних сильними зливами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies