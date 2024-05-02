Повені вбили щонайменше 10 людей на півдні Бразилії, влада попереджає про історичну катастрофу

Кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.

10 людей загинули, а 21 особа вважається зниклою безвісти унаслідок сильних дощів, повеней та селевих (гірських) потоків у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Про це пише Reuters.

Шторми призвели до підвищення рівня річок і повеней у різних частинах штату, що вплинуло на життєдіяльність 114 муніципалітетів.

Місцевий уряд попередив, що ситуація критична і може погіршитися. Згідно з прогнозами, повені будуть сильними в басейнах багатьох річок.

Губернатор штату Едуардо Лейте попросив президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву про виділення федеральної допомоги. “Ми переживаємо в Ріу-Гранді-ду-Сул найгірший момент, найгіршу катастрофу в нашій історії. І, на жаль, буде ще гірше”, ‒ зазначив Лейте.

За словами губернатора, шторми спричинили найбільші руйнування в штаті за останні роки. Кілька міст опинилися в ізоляції після обвалу мостів і руйнування доріг.

Щонайменше 3400 осіб залишили свої оселі. У штаті призупинили навчання, влада попросила у військових допомогу для координації ситуації.

Фото: EPA/UPG