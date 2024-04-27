У неділю в низці областей України прогнозують короткочасний дощ і грозу

28 квітня у східних областях, а також Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській та Криму місцями пройде короткочасний дощ, очікують і грозу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На решті території України - без опадів, мінлива хмарність.

Вітер північно-східний, у західний областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, у південній частині та східних областях 9-14°. Удень повітря прогріється до 16-21°, на сході до 25°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.