Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждала 21-річна жінка

Внаслідок російського обстрілу в Станіславі Херсонської області постраждала місцева жителька.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
21-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.
Лікарі надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
- Вчора росіяни завдали ударів по об’єктах критичної та комунальної інфраструктури і житлових будинках Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, одна людина загинула.