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Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждала 21-річна жінка

Постраждала отримала контузію.

Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждала 21-річна жінка
Фото: Wikimapia

Внаслідок російського обстрілу в Станіславі Херсонської області постраждала місцева жителька. 

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

21-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. 

Лікарі надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.

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  • Вчора росіяни завдали ударів по об’єктах критичної та комунальної інфраструктури і житлових будинках Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, одна людина загинула.
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