Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждала 21-річна жінка

LB.ua в Google News

Внаслідок російського обстрілу в Станіславі Херсонської області постраждала місцева жителька.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

21-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Лікарі надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.