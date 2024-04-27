Внаслідок обстрілів Херсонської області пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури

Однак людина загинула, ще восьмеро постраждали.

Росіяни завдали ударів по об’єктах критичної та комунальної інфраструктури і житлових будинках Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, одна людина загинула.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Кізомис, Комишани, Станіслав, Білозерзу, Берислав, Золоту Балку, Томарине, Нововоронцовку, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної та комунальної інфраструктури, приватні автомобілі", — написав Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення.