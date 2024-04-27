На війні з Росією загинув головний сержант бригади “Хартія” Олександр “Капа” Ющенко
На війні з Росією загинув головний сержант бригади “Хартія” Олександр “Капа” Ющенко
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілів Херсонської області пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури

Однак людина загинула, ще восьмеро постраждали.

Внаслідок обстрілів Херсонської області пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури
Фото: Херсонська ОВА

Росіяни завдали ударів по об’єктах критичної та комунальної інфраструктури і житлових будинках Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, одна людина загинула.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Велетенське, Інженерне, Кізомис, Комишани, Станіслав, Білозерзу, Берислав, Золоту Балку, Томарине, Нововоронцовку, Козацьке та місто Херсон. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної та комунальної інфраструктури, приватні автомобілі", — написав Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies