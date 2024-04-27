​Ворог вдарив ракетою С-300 по психлікарні у Харкові

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу один загиблий і вісім постраждалих.

Рятувальники працюють на завалах житлового будинку після влучання ракети у Харкові, 23 січня 2024 року

РФ вночі поцілила з комплексу С-300 по території психіатричної лікарні у Харкові, травм зазнала 53-річна жінка. У Вовчанську внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що 27 квітня 00:30 у місті Харків ворог завдав удару з комплексу С-300 по території 3-ї психлікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.

На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні.

У Вовчанську внаслідок російської атаки загинув 67-річний чоловік, а внаслідок обстрілу КАБами м. Дергачі, пошкоджено 9 приватних будинків. Поранення дістали 52-річна жінка, двоє дівчат віком 5 і 16, а також 4-річний хлопчик.

О 21:40 в селі Липці Харківського району унаслідок обстрілу пошкоджена газова труба.

О 18:16 в селі Шестаковe Чугуївського району Росія завдала авіаційний удар на територію сільгосппідприємства, будівлі ферми. Пошкоджена цивільна автівка. Постраждав 42-річний чоловік.

О 12:30 у селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 19-річний син.

26 квітня о 10:30 в смт Липці Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 2 будинки та приміщення школи.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти: Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.