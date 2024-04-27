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Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

На одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію. 

Уночі Росія атакувала енергооб’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях
Фото: ДСНС

За повідомленням міністра енергетики України Германа Галущенка, цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у трьох областях. 

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

Під обстрілом опинилися енергооб'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. На одному з об’єктів поранено начальника зміни, енергетик отримав контузію. Також є пошкодження обладнання. 

"Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни — енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією", — ідеться у повідомленні.

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