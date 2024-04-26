Головне за п’ятницю, 26 квітня: авіаудари по Сумах, знищення ворожого гелікоптера Ка-32 в Москві, засідання "Рамштайну"

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 79 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 793-й день повномасштабної війни.

У Москві на аеродромі спалили ворожий гелікоптер Ка-32, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством “Газпромавіа”, що входить до структури корпорації “Газпром”.

Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки операцій російської окупаційної армії.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наш воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 квітня – в нашій новині.

Сьогодні, 26 квітня, ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи, повідомляє Сумська ОВА.

За оновленими даними МВС, також росіяни вдарили по Білопіллю.

"Упродовж двох годин ворог з артилерії обстрілював цивільну інфраструктуру Білопілля Сумського району. Унаслідок атаки загинули дві жінки, 77 та 69 років. Три жінки отримали поранення. Пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки", – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні ворог вдарив КАБом по Дергачам на Харківщині. За останніми даними, поранені троє дітей і жінка.

Кількість поранених унаслідок вчорашнього удару Росії по Балаклії зросла до 13, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Станом на вчора було відомо про 11 поранених.

Удару по вокзалу Балаклії росіяни завдали вчора близько 16:40. Пошкоджено залізничні колії, електричку і будівлю вокзалу.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. "Вказані дії зс рф були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", – зазначили в прокуратурі.

Служба безпеки України відреагувала на заяву керівника Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля щодо "терористів" в українських лікарнях.

"СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, які грають на руку РФ", - наголосила спецслужба.

СБУ підкреслила, що через війну потрібно розуміти важливість дотримання правил безпеки, тому спеціальні служби і представники місцевої влади "реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій".

Слова Тертеля пролунали на засіданні Всебілоруських народних зборів. Голова білоруського КДБ обіцяв протидіяти "терористам з України" і заявив, що деякі перебувають у двох лікарнях Києва, вказавши точну адресу. Після цього КМДА повідомила, що проводить евакуацію з обох медзакладів, і заперечила, що там перебувають військові.

Перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн". За його словами, цього року в Україну почнуть прибувати перші винищувачі F-16.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – заявив Остін.

Також Остін додав, що з 2022 року члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

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