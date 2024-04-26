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Кількість поранених внаслідок удару по вокзалу в Балаклії зросла до 13

Станом на вчора було відомо про 11 потерпілих.

Кількість поранених внаслідок удару по вокзалу в Балаклії зросла до 13
Росія вдарила по вокзалу в Балаклії
Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість поранених унаслідок вчорашнього удару Росії по Балаклії зросла до 13. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Станом на вчора було відомо про 11 поранених.

Удару по вокзалу Балаклії росіяни завдали вчора близько 16:40. Пошкоджено залізничні колії, електричку і будівлю вокзалу. 

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. "Вказані дії зс рф були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", – зазначили в прокуратурі.

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