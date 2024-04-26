Прикордонники затримали двох волинян, які перепливли Західний Буг, аби повернутися в Україну.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Як з'ясувалося, чоловіки незаконно перетнули держрубіж з Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг.
"На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрим. Щоправда, під одежею чоловіки мали гідрокостюми", – зазначили в ДПСУ.
Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині.
"Через відсутність роботи вони надумали повернутися в Україну. І зробити це вирішили незаконно. З собою «мандрівники» прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд", – йдеться в повідомленні.
Порушників доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення прийматиме суд.
Напередодні прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці.