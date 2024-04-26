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Прикордонники затримали двох волинян, які вплав через річку потрапили в Україну з Польщі

Правопорушниками виявилися двоє братів, мешканці Камінь-Каширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині.

Прикордонники затримали двох волинян, які вплав через річку потрапили в Україну з Польщі
Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали двох волинян, які перепливли Західний Буг, аби повернутися в Україну.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Як з'ясувалося, чоловіки незаконно перетнули держрубіж з Польщі в Україну, перепливши річку Західний Буг.

"На це вказував і одяг порушників, який був геть мокрим. Щоправда, під одежею чоловіки мали гідрокостюми", – зазначили в ДПСУ.

Правопорушниками виявилися двоє братів віком 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району. Чоловіки кілька років проживали в Німеччині. 

"Через відсутність роботи вони надумали повернутися в Україну. І зробити це вирішили незаконно. З собою «мандрівники» прихопили запас харчів та інструмент для перерізання дроту, сподіваючись скористатися ним задля подолання інженерних загороджень. Проте на шляху до них порушників виявив прикордонний наряд", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Порушників доправили до підрозділу та склали відносно них адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення прийматиме суд.

Фото: ДПСУ

Напередодні прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови на надувному матраці.

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