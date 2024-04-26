Іспанія відмовилася дати України Patriot, але дасть ракети до системи, ‒ ЗМІ

Мадрид не передислокує в Україну одну із трьох своїх установок Patriots, натомість зобов’язавшись відправити лише ракети до системи.

Про це пише іспанське видання El Pais.

Кількість ракет, які отримає України, буде дуже обмеженою, оскільки іспанський резерв становить менше 50 ракет і вони дуже дорогі ‒ кожна оцінюється у понад мільйон євро.

Рішення ухвалено під тиском НАТО та Євросоюзу, а також після того, як Міноборони Іспанії відмовилося передати Києву батарею, яку вона розмістила на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанія має три системи Patriots, які країна придбала у Німеччини. Одна з них власне є у Туреччині з 2013 року.