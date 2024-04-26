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Іспанія відмовилася дати України Patriot, але дасть ракети до системи, ‒ ЗМІ

Кількість снарядів буде обмежена.

Іспанія відмовилася дати України Patriot, але дасть ракети до системи, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Мадрид не передислокує в Україну одну із трьох своїх установок Patriots, натомість зобов’язавшись відправити лише ракети до системи.

Про це пише іспанське видання El Pais.

Кількість ракет, які отримає України, буде дуже обмеженою, оскільки іспанський резерв становить менше 50 ракет і вони дуже дорогі ‒ кожна оцінюється у понад мільйон євро.

Рішення ухвалено під тиском НАТО та Євросоюзу, а також після того, як Міноборони Іспанії відмовилося передати Києву батарею, яку вона розмістила на кордоні Туреччини та Сирії. 

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Іспанія має три системи Patriots, які країна придбала у Німеччини. Одна з них власне є у Туреччині з 2013 року.

  • Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не може надати Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriots або С-300.
  • Раніше британська газета The Financial Times написала, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це йшлося,  зокрема, на саміті у Брюсселі минулого тижня.
  • Politico повідомило, що США готують для України пакет допомоги на $6 млрд із системами Patriot.
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