Франція просить у Греції системи ППО на час Олімпійських ігор

Для захисту олімпійських об'єктів під час проведення літніх Ігор у Парижі Франція непублічно намагається переконати Грецію передати їй зенітно-ракетні комплекси малої дальності.

Грецьке видання Kathimerini стверджує, що йдеться про системи ППО Crotale, які контролюють повітряний простір у радіусі 20 кілометрів та здатні збивати цілі на висоті до 6 кілометрів.

Як стверджують журналісти, прохання Франції пов'язане з її бажанням передавати більш потужні ЗРК Україні. Проте у Парижі побоюються, що під час Олімпіади, а особливо церемонії відкриття, яка відбудеться уздовж набережної Сени, терористи можуть вдатися до атак з використанням безпілотників.

Сама ж Греція, судячи з усього, не має особливого бажання йти назустріч запиту французів. Перемовини, які ведуться з листопада минулого року, "досі не мали розвитку".