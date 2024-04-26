Пентагон розпочав доставку частини зброї, боєприпасів та обладнання в Україну

Міністерство оборони США розпочало процес доставки в Україну пакету військової допомоги, який було анонсовано вчора.
Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
“Ми вже розпочали процес доставки частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там (в Україні – ред.) впродовж кількох днів, якщо не раніше”, - зазначив представник оборонного відомства США.
Райдер додав, на транспортування деяких озброєнь потрібно більше часу, в той час як деякі озброєння будуть доставлені терміново.
“Але коли йдеться про найважливіші компоненти, такі як боєприпаси, ми вже почали процес постачання”, - уточнив речник Пентагону.
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24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.
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Згодом Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні на мільярд доларів. У переліку - боєприпаси різного калібру, ракети і додаткові боєприпаси для HIMARS.
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20 квітня після піврічних обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена.
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Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.