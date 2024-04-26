Пентагон розпочав доставку частини зброї, боєприпасів та обладнання в Україну

Деяка зброя буде в Україні впродовж кількох днів, якщо не раніше.

Міністерство оборони США розпочало процес доставки в Україну пакету військової допомоги, який було анонсовано вчора.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

“Ми вже розпочали процес доставки частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там (в Україні – ред.) впродовж кількох днів, якщо не раніше”, - зазначив представник оборонного відомства США.

Райдер додав, на транспортування деяких озброєнь потрібно більше часу, в той час як деякі озброєння будуть доставлені терміново.

“Але коли йдеться про найважливіші компоненти, такі як боєприпаси, ми вже почали процес постачання”, - уточнив речник Пентагону.