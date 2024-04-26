Король Чарльз III відновить виконання деяких публічних обов’язків

Букінгемський палац зробив обережну оптимістичну заяву щодо стану здоров'я короля Чарльза III.
Про це повідомляє Politico.
“Букінгемський палац повідомив, що лікування раку глави Сполученого Королівства ще не закінчено”, - йдеться у повідомленні.
Водночас, лікарі “дуже надихаються досягнутим прогресом і залишаються позитивними щодо подальшого одужання короля”.
За словами Букінгемського палацу, король і королева Камілла здійснять спільний візит до центру лікування раку наступного вівторка, де вони зустрінуться з медичними спеціалістами та пацієнтами.
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