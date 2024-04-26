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Король Чарльз III відновить виконання деяких публічних обов’язків

Лікування короля від раку ще не закінчено.

Король Чарльз III відновить виконання деяких публічних обов’язків
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

Букінгемський палац зробив обережну оптимістичну заяву щодо стану здоров'я короля Чарльза III.

Про це повідомляє Politico.

“Букінгемський палац повідомив, що лікування раку глави Сполученого Королівства ще не закінчено”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, лікарі “дуже надихаються досягнутим прогресом і залишаються позитивними щодо подальшого одужання короля”.

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За словами Букінгемського палацу, король і королева Камілла здійснять спільний візит до центру лікування раку наступного вівторка, де вони зустрінуться з медичними спеціалістами та пацієнтами.

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