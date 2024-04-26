Бельгія прискорить постачання Україні винищувачів F-16

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року", - заявила міністерка оборони Бельгії.

Бельгія вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.

Таку заяву зробили прем’єр-міністр країни Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, передає "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Де Кроо сказав, що Бельгія допомагала ремонтувати винищувачів і навчати українських пілотів, але тепер робить великий крок - до постачання F-16.

Дедондер не назвала конкретних термінів, коли літаки попрямують в Україну, але зазначила, що станеться якнайшвидше.

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – скала міністерка оборони Бельгії.