Бельгія прискорить постачання Україні винищувачів F-16

Бельгія вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.
Таку заяву зробили прем’єр-міністр країни Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, передає "Європейська правда" з посиланням на VRT.
Де Кроо сказав, що Бельгія допомагала ремонтувати винищувачів і навчати українських пілотів, але тепер робить великий крок - до постачання F-16.
Дедондер не назвала конкретних термінів, коли літаки попрямують в Україну, але зазначила, що станеться якнайшвидше.
"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – скала міністерка оборони Бельгії.
- В лютому Міністерство оборони Данії заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа. Рішення ухвалили у межах міжнародної коаліції. Країна разом із Нідерландами та США координує тренування українців на F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів.