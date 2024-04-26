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Бельгія прискорить постачання Україні винищувачів F-16

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року", - заявила міністерка оборони Бельгії.

Бельгія прискорить постачання Україні винищувачів F-16
прем'єр Бельгії Александр Де Кроо
Фото: скріншот відео

Бельгія вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України і має намір зробити це до кінця року.

Таку заяву зробили прем’єр-міністр країни Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, передає "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Де Кроо сказав, що Бельгія допомагала ремонтувати винищувачів і навчати українських пілотів, але тепер робить великий крок - до постачання F-16.

Дедондер не назвала конкретних термінів, коли літаки попрямують в Україну, але зазначила, що станеться якнайшвидше.

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – скала міністерка оборони Бельгії.

  • В лютому Міністерство оборони Данії заявило, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа. Рішення ухвалили у межах міжнародної коаліції. Країна разом із Нідерландами та США координує тренування українців на F-16 і підготовку до передачі Україні перших винищувачів.
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