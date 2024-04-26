Норвегія виділяє $13,7 млн на обслуговування переданих Україні танків Leopard

Уряд Норвегії виділяє до 13,7 млн доларів на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard. Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4.
Про це йдеться у повідомленні уряду, пише Укрінформ.
«Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Загалом, за останні кілька місяців уряд Норвегії передав військової допомоги Україні на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон.
Країна продовжуватиме допомагати ЗСУ за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.
- На початку березня уряд Норвегії виділив 140 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у співпраці з Чехією. Крім того, країна приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.
- З початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала Україні 500 млн доларів фінансової допомоги.
- У квітні стало відомом, що Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.