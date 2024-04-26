Норвегія виділяє $13,7 млн на обслуговування переданих Україні танків Leopard

Раніше країна передала Києву вісім танків Leopard 2 A4.

Уряд Норвегії виділяє до 13,7 млн доларів на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard. Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4.

Про це йдеться у повідомленні уряду, пише Укрінформ.

«Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Загалом, за останні кілька місяців уряд Норвегії передав військової допомоги Україні на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон.

Країна продовжуватиме допомагати ЗСУ за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.