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Норвегія виділяє $13,7 млн на обслуговування переданих Україні танків Leopard

Раніше країна передала Києву вісім танків Leopard 2 A4.

Норвегія виділяє $13,7 млн на обслуговування переданих Україні танків Leopard
Leopard 2A5 - основний бойовий танк армії Німеччини, створений німецьким підприємством Краус-Мафай.
Фото: Bundeswehr-Fotos

Уряд Норвегії виділяє до 13,7 млн доларів на обслуговування у Польщі переданих Україні танків типу Leopard. Раніше Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 A4.

Про це йдеться у повідомленні уряду, пише Укрінформ.

«Враховуючи потребу в підтримці, ремонті та обслуговуванні пожертвуваних засобів, Норвегія надасть до 150 мільйонів норвезьких крон на технічне обслуговування танків Leopard 2 A4 у центрі технічного обслуговування в Польщі», — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Загалом, за останні кілька місяців уряд Норвегії передав військової допомоги Україні на суму приблизно 1 мільярд норвезьких крон.

Країна продовжуватиме допомагати ЗСУ за чотирма основними напрямками: пожертви від оборонного сектору, пожертвування засобів, отриманих від оборонної промисловості, підготовка та навчання українських кадрів, а також внески через міжнародні механізми та співпрацю.

  • На початку березня уряд Норвегії виділив 140 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у співпраці з Чехією. Крім того, країна приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони. 
  • З початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала Україні 500 млн доларів фінансової допомоги.
  • У квітні стало відомом, що Норвегія готується передати Україні винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів.
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