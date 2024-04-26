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Перехідна рада Гаїті склала присягу, уряд тимчасово очолив міністр фінансів

Мандат перехідного уряду діє до лютого 2026-го, коли мають відбутися вибори. Насильство у країні не припиняється.

Перехідна рада Гаїті склала присягу, уряд тимчасово очолив міністр фінансів
Перехідна рада Гаїті. 25 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Перехідна рада Гаїті, яка складається з дев'яти осіб, вчора cклала присягу. Таким чином прем'єр-міністр Аріель Анрі офіційно пішов у відставку, пише Reuters.

Церемонія відбулася в умовах суворої безпеки, її охороняла велика кількість поліцейських.

Міністр фінансів Анрі Мішель Патрік Буавер тимчасово очолив уряд, доки перехідна рада не призначить нового главу, кабінет і тимчасову виборчу раду.

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Мандат перехідного уряду діє до лютого 2026, коли мають відбутися вибори, і не може бути продовжений. Дата призначення нового прем'єр-міністра чи президента ради не встановлена.

Рада зосередиться на безпеці, національних консультаціях щодо конституційної реформи, підготовці до виборів, відбудові судової системи та економіки.

Водночас насильство на острові не припиняється. Місцеві ЗМІ повідомили про підпали будинків і стрілянину у центрі столиці Порт-о-Пренс та районі Дельма.

Озброєні протягом багатьох років зміцнювали свою контроль над столицею та прагнули повалити Анрі. З часу його заяви про відставку у березні, вони закликали до ширшої “революції”.

  • У березні Джиммі "Барбекю" Шеріз'є заявив, що розглянув би можливість скласти зброю, якщо бандам дозволили взяти участь у переговорах щодо створення нового уряду.
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