Лідер банд на Гаїті обіцяє припинити насильство, якщо їх допустять до створення нового уряду

Лідер озброєних угруповань Гаїті Джиммі "Барбекю" Шеріз'є заявив, що розглянув би можливість скласти зброю, якщо бандам дозволили взяти участь у переговорах щодо створення нового уряду, пише BBC.
Групи під керівництвом Шерізьє контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс. Він передбачив, що насильство на острові може загостритися найближчими днями.
Однак у коментарі Sky News ватажок бандитів заявив: “Ми готові до рішень”.
“Якщо міжнародна спільнота представить детальний план, відповідно до якого ми зможемо сісти разом і поговорити, але вони не нав’язуватимуть нам, що ми повинні вирішити, я думаю, що зброю можуть опустити”, − заявив Шерізьє.
Він зазначив, що “не пишається” зростанням насильства на Гаїті, і попередив, що криза може тривати, якщо такі організації, як його, які виступають проти “корумпованих політиків”, не будуть частиною майбутнього уряду.
Шерізьє каже, що будь-які кенійські сили, яких покликали в країну для зміцнення безпеки, будуть вважатися “агресорами” та “загарбниками”.
Що було раніше
- Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі подав у відставку 12 березня після того, як банди не дозволили йому повернутися з Кенії, де він підписав угоду про введення у країну багатонаціональних сил безпеки, намагаючись відновити закон і порядок. Угруповання скористалися вакуумом влади та розширили свій контроль над Гаїті. На острові фактично запанувало беззаконня.
- Після відставки Анрі на Гаїті створили президентську перехідну раду, яка має розробити план повернення країни до демократичного правління за підтримки інших країн Карибського басейну та США. Зокрема йдеться про обрання тимчасового керівника уряду.
- Гаїті не має обраних представників влади з початку 2023 року, і наступні вибори будуть першими з 2016 року. Анрі, якого багато гаїтян вважають корумпованим, неодноразово відкладав вибори, заявляючи, що спочатку потрібно відновити безпеку.
- ООН на початку цього тижня назвала ситуацію на Гаїті “катаклізмом”. У звіті організації зазначається, що за перші три місяці 2024 року у країні вбили понад 1500 людей і 800 поранено. У доповіді детально описується, що банди застосовують надзвичайне насильство, зокрема сексуальне, як засібу покарання та контролю.
- Групи допомоги повідомляють про труднощі з доставкою їжі та води в столицю острова, попереджаючи, що мільйони людей не мають, де жити, а деякі перебувають на межі голоду.