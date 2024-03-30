Лідер банд на Гаїті обіцяє припинити насильство, якщо їх допустять до створення нового уряду

В іншому разі криза на карибському острові може посилитися.

Лідер озброєних угруповань Гаїті Джиммі "Барбекю" Шеріз'є заявив, що розглянув би можливість скласти зброю, якщо бандам дозволили взяти участь у переговорах щодо створення нового уряду, пише BBC.

Групи під керівництвом Шерізьє контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс. Він передбачив, що насильство на острові може загостритися найближчими днями.

Однак у коментарі Sky News ватажок бандитів заявив: “Ми готові до рішень”.

“Якщо міжнародна спільнота представить детальний план, відповідно до якого ми зможемо сісти разом і поговорити, але вони не нав’язуватимуть нам, що ми повинні вирішити, я думаю, що зброю можуть опустити”, − заявив Шерізьє.

Він зазначив, що “не пишається” зростанням насильства на Гаїті, і попередив, що криза може тривати, якщо такі організації, як його, які виступають проти “корумпованих політиків”, не будуть частиною майбутнього уряду.

Шерізьє каже, що будь-які кенійські сили, яких покликали в країну для зміцнення безпеки, будуть вважатися “агресорами” та “загарбниками”.

Що було раніше