У кафе в Нідерландах невідомий захопив заручників

У центрі нідерландського міста Еде невідомий захопив заручників та утримує їх від 6 ранку. Зловмисник заявив про сумку нашпиговану вибухівкою, пише видання NOS.
Від шостої години ранку в одному з кафе міста Еде в Нідерландах невідомий тримає у заручниках людей, повідомивши про наявність вибухівки. Правоохоронці евакували близько 150 будинків поблизу місця подій.
Також правоохоронці виставили кілька кордонів та розмістила в центрі Еде кілька спецпідрозділів. Центр міста перекритий.
За інформацією видання, зловмисник заявив, що в нього сумка, наповнена вибухівкою.Попри це, місцева поліція повідомила у мережі X, що наразі ознак теракту немає. Однак не виключено, що в інциденті бере участь людина, яка становить небезпеку для себе та навколишньої місцевості.
⚡️Dutch bomb hostages held in cafe— Lesley Kanofski (@KanofskiLoy) March 30, 2024
Hostages have been taken in a cafe in the east of the Netherlands, although initial reports haven't indicated who is holding them or why.
The area has been cordoned off, the nearest houses have been evacuated, local media write. pic.twitter.com/lzr4PKfxvd