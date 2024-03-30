У кафе в Нідерландах невідомий захопив заручників

У центрі нідерландського міста Еде невідомий захопив заручників та утримує їх від 6 ранку. Зловмисник заявив про сумку нашпиговану вибухівкою, пише видання NOS.

Від шостої години ранку в одному з кафе міста Еде в Нідерландах невідомий тримає у заручниках людей, повідомивши про наявність вибухівки. Правоохоронці евакували близько 150 будинків поблизу місця подій.

Також правоохоронці виставили кілька кордонів та розмістила в центрі Еде кілька спецпідрозділів. Центр міста перекритий.

За інформацією видання, зловмисник заявив, що в нього сумка, наповнена вибухівкою.Попри це, місцева поліція повідомила у мережі X, що наразі ознак теракту немає. Однак не виключено, що в інциденті бере участь людина, яка становить небезпеку для себе та навколишньої місцевості.