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Нідерланди цього року виділять ще 2 млрд євро на військову підтримку України

До цієї суми входять 250 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для потреб України.

Нідерланди цього року виділять ще 2 млрд євро на військову підтримку України
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на засіданні Європейської ради в Брюсселі, 14 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Цього року Нідерланди виділять на військову підтримку України додаткове фінансування у розмірі 2 млрд євро.

Про це під час Київського Безпекового Форуму розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє Суспільне.

Рютте уточнив, що до цієї суми входять 250 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для потреб України.

“І це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі на Україною”, - запевнив Рютте.

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Голова уряду Нідерландів зауважив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. 

На думку Рютте, це найважливіша частина "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

Також Рютте нагадав, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть в Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".

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