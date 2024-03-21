​Сервісний центр МВС запровадив онлайн-сервіс для контролю за техоглядами автобусів, маршруток, таксі

Головний сервісний центр МВС запровадив онлайн-сервіс з перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Йдеться про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.

За даними МВС, сервіс здійснює перевірку протоколу за такими критеріями:

номерний знак;

номер протоколу ОТК;

VIN код.

"Протоколи ОТК видані після 9 лютого 2024 року можна перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на самому протоколі", - додали в МВС.