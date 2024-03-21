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На Одещині викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних до Молдови

Вартість послуги становила шість тисяч доларів, аванс - тисячу.

На Одещині викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних до Молдови
Затримання пособників ухилянтів на Одещині

Прикордонники викрили на Одещині злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Свої оголошення зловмисники публікувала в телеграм-каналі. Вартість послуги становила шість тисяч доларів, аванс - тисячу.

Правоохоронні органи провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Прикордонники й поліцейські вилучили техніку, тепловізор, WI-FI роутери, пристрої для виявлення прослуховування, понад 130 карток різних банків України, гроші й документи.

Затримання пособників ухилянтів на Одещині
Затримання пособників ухилянтів на Одещині

Наразі всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють.

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