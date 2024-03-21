Вартість послуги становила шість тисяч доларів, аванс - тисячу.

Прикордонники викрили на Одещині злочинну групу, яка переправляла порушників до Молдови.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Свої оголошення зловмисники публікувала в телеграм-каналі. Вартість послуги становила шість тисяч доларів, аванс - тисячу.

Правоохоронні органи провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Прикордонники й поліцейські вилучили техніку, тепловізор, WI-FI роутери, пристрої для виявлення прослуховування, понад 130 карток різних банків України, гроші й документи.

Затримання пособників ухилянтів на Одещині

Наразі всіх учасників кримінального правопорушення встановлюють.