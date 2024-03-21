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На Харківщині бізнесмена викрили на спробі розтрати 20 млн гривень під час облаштування фортифікаційних споруд

Наразі вихідні платежі по його рахунках зупинено, а кошти - заблоковано.

На Харківщині бізнесмена викрили на спробі розтрати 20 млн гривень під час облаштування фортифікаційних споруд

На Харківщині викрили будівельну компанію на спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн.

Частину коштів, а саме - 20,45 млн грн - товариство перевело на рахунки фізичної особи - підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року.

"Ця особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто не має відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих «конвертаційних центрів»", - зазначили в БЕБ.

Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинено, а 20,45 млн грн - заблоковано. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікаційних споруд.

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