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Ворог вночі та вранці вдарив КАБами по Козачій Лопані на Харківщині

Частина населеного пункту залишилась без світла. Одна людина отримала поранення.

Ворог вночі та вранці вдарив КАБами по Козачій Лопані на Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе, Ізбицьке. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Сьогодні, о 3:45, здійснено обстріл КАБ с. Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Поранено цивільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу. 

16:42 у с. Мокра Рокитна Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватне підприємство. Потерпілих та загиблих немає. 

13:10 у с. Федорівка Ізюмського району, в полі, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмовано 47-річного водія трактора, працівника с/г підприємства. Чоловіку надали меддопомогу в лікарні, без госпіталізації. 

8:30 обстріл керованою авіаційною бомбою с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка. Інформація про постраждалих не надходила.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних атак у районі н.п. Синьківка. 

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 109,6 га території, знищили 357 вибухонебезпечних предметів. 

За добу евакуйовано 19 дітей з родинами.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 133 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 100.

  • Також уночі Росія била по Дніпропетровській області. Поранені 5 людей, зокрема родина з дитиною.
  • Протягом доби у Херсонській області внаслідок обстрілів загинула людина, ще п'ятеро поранені. Ворог знову бив по житлових будинках.
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