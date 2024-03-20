Для протистояння більш масовому війську потрібен технологічний прорив, – заступник головнокомандувача ЗСУ

Забезпечення технологічного прориву є основним напрямком протистояння більш масовому війську. Прорив може бути лише за рахунок технологій, сказав заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.
Лебеденко повідомив, що у державі уже створена інноваційна екосистема, здатна поєднати виробництво, наукові установи і Збройні Сили. ЗСУ в цій екосистемі мають висловлювати побажання і вимоги, які будуть перетворені у зброю і технології.
Заступник головкома пояснив, що завдяки цій структурі армія повинна легше отримувати доступ до передових технологій, оперативно спілкуватися з промисловістю та реагувати на все нові й нові загрози, оскільки ворог теж постійно модернізується.
"Уже за цей термін запустили деякі процеси, які будуть розвиватися і будуть більш ефективними", – сказав Лебеденко.
- Днями головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський назвав розвиток використання безпілотних систем своїм головним пріоритетом. Він наголосив, що технології є запорукою нашої переваги над ворогом. А безпілотники посідають у цьому питанні чільне місце.