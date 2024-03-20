Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Для протистояння більш масовому війську потрібен технологічний прорив, – заступник головнокомандувача ЗСУ

У Збройних Силах налагоджують комунікацію із виробниками і науковими установами, аби реагувати на нові виклики.

Для протистояння більш масовому війську потрібен технологічний прорив, – заступник головнокомандувача ЗСУ
Партія дронів для ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org

Забезпечення технологічного прориву є основним напрямком протистояння більш масовому війську. Прорив може бути лише за рахунок технологій, сказав заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

Лебеденко повідомив, що у державі уже створена інноваційна екосистема, здатна поєднати виробництво, наукові установи і Збройні Сили. ЗСУ в цій екосистемі мають висловлювати побажання і вимоги, які будуть перетворені у зброю і технології. 

Заступник головкома пояснив, що завдяки цій структурі армія повинна легше отримувати доступ до передових технологій, оперативно спілкуватися з промисловістю та реагувати на все нові й нові загрози, оскільки ворог теж постійно модернізується. 

"Уже за цей термін запустили деякі процеси, які будуть розвиватися і будуть більш ефективними", – сказав Лебеденко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies