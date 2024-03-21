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КМВА: над Києвом і поруч збили близько 30 ракет

Росіяни випустили ракети на столицю з різних напрямків.

КМВА: над Києвом і поруч збили близько 30 ракет
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Росія для сьогоднішньої атаки на Київ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети. Над Києвом і в районі столиці збили близько 30 ракет, повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. 

Попко також озвучив попередні наслідки удару.

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, організували евакуацію людей. За іншою адресою загорілися авто, а в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також є пошкодження багатоповерхового житлового будинку і теж горіли авто.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням, також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

"Всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару", – сказав він.

За словами Попка, серед поранених – дівчинка 11 років. 

Голова КМВА додав, що попередня атака на Київ була 44 дні тому.

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