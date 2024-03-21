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У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені

Падіння уламків в різних районах.

У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У Києві пролунали вибухи. Є падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки. Станом на 5:55 відомо про вісьмох постраждалих.

Повітряні сили попереджали про загрозу "Кинджалів". Станом на 5 годину на столицю летіли нові ракети, відбій оголосили о 6:12.

Про перші вибухи в місті мер Віталій Кличко повідомив о 5:02. О 5:06 росіяни здійснили повторні пуски.

"У Святошинському районі падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. У Шевченківському районі палають автівки. Екстрені служби прямують на місця", – повідомив мер Кличко наслідки першої хвилі атаки.

У Подільському районі є падіння уламків на територію двох підприємств, а також у Святошинському – на житловий будинок. 

А в Шевченківському горить квартира та авто на стоянці. Також горить підстанція в Подільському районі та дах житлового будинку.

О 5:48 мер повідомив про чотирьох постраждалих, але потім їхня кількість зросла до восьми. Всі без госпіталізацій. Спершу було відомо про одну поранену в Святошинському районі, а ще троє людей були поранені  – в Шевченківському.

Після 5:50 мер додав, що в Святошинському в двох девʼятиповерхівках вибило вікна ударною хвилею. 

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