Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби

Прем'єр також очікує на хороші новини щодо допомоги від США упродовж цього або наступного місяця.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що мобілізаційні заходи будуть менш масштабними, аніж ті цифри, які раніше озвучували військові.

В інтерв'ю Bloomberg голова уряду заявив: після проведення оцінювання потреб війська стало зрозуміло, що 500 тисяч нового особового складу ЗСУ не потрібно. Цьому сприяє проведення ротації та надання партнерами військової підтримки.

Щодо допомоги США, яка застрягла у Конгресі, Шмигаль залишається оптимістом. На його думку, Україна отримає 60 мільярдів доларів "цього місяця або максимум наступного".

Прем'єр також привітав зміну риторики президента Франції Емманюеля Макрона, який почав активно просувати тему надсилання західних військ до України. "Ми раді, що його комунакація стала значно, значно потужнішою - це чіткі та конкретні слова, саме те, чого ми потребуємо", - заявив очільник уряду.