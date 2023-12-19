Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей

Питання мобілізації дуже чутливе, вважає президент Володимир Зеленський. Щодо мобілізації до нього на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.
Зараз питання мобілізації напрацьовується законодавчо. Про це президент сказав на пресконференції.
"Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. Щодо дефіциту. І їх погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 000 людей. Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів", – сказав він на пресконференції.
Зеленський зазначив, що якщо є питання ротації і відпусток, то має бути комплексний план і в мобілізаційному законі це має бути враховано.
"Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один", – сказав він.
Президент додав, що демобілізаційні процеси мають бути виконані коректно і з великою повагою до воїнів.
"Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 млрд гривень", – сказав він.
- Про пропоновані зміни читайте в матеріалі "Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді".