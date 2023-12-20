РФ вивела в Чорне море підводний корабель з чотирма "Калібрами", – ОК "Південь"

Загалом в акваторії Чорного та Азовського морів перебувають шість російських бойових кораблів.

У Чорному та Азовському морях знаходяться шість російських бойових кораблів, один з них підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр". Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"В Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр". Всього на бойовому чергуванні 5 ворожих кораблів в Чорному морі та 1 у Азовському. Рівень ракетної небезпеки підвищено", – застергіають в ОК "Південь".

Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.