Російські ракетоносії три тижні не виходили на бойове чергування, - Гуменюк

Вони були на бойовому чергуванні 29 листопада.

Вже три тижні російські ракетоносії не виходять на бойове чергування.

Про це заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Крайній раз ми спостерігали їх присутність на бойовому чергуванні 29 листопада”, - уточнила Гуменюк.

Втім, додала вона, російські ракетоносії готові та споряджені до застосування, тому втрачати пильність не варто.

Нагадаємо, росіяни постійно завдають ракетних ударів по Україні - з авіації та балістичними ракетами наземного базування.