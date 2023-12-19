Російські ракетоносії три тижні не виходили на бойове чергування, - Гуменюк

Вже три тижні російські ракетоносії не виходять на бойове чергування.
Про це заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
“Крайній раз ми спостерігали їх присутність на бойовому чергуванні 29 листопада”, - уточнила Гуменюк.
Втім, додала вона, російські ракетоносії готові та споряджені до застосування, тому втрачати пильність не варто.
Нагадаємо, росіяни постійно завдають ракетних ударів по Україні - з авіації та балістичними ракетами наземного базування.
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В ніч на 13 грудня Росія вкотре атакувала Київ. Відомо про більше ніж 50 постраждалих. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.
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Попередня атака на столицю відбулася у ніч на 11 грудня. Тоді росіяни теж задіяли балістику. Постраждали четверо людей: у однієї людини були осколкові поранення, у трьох – гостра реакція на стрес.