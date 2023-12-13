Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, постраждали понад 50 людей

В ніч на 13 грудня Росія вкотре атакувала Київ. Станом на 7:35 відомо про 53 постраждалих людини, повідомив мер міста Віталій Кличко. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.

20 людей, у тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці.

У Дніпровському районі, під час нічної атаки на столицю відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень. В кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.

Також пошкоджено фасад багатоповерхівки, уточнив міністр внутрішніх справ Клименко в Telegram. Саме тут постраждала найбільша кількість людей – понад 50 (станом на 5.36 було відомо про 45 постраждалих).

"Також пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує", – повідомив Клименко.

Горів і приватний будинок у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.

У Дарницькому районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі четверо дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку. Також сталася пожежа у приватному будинку в цьому ж районі.

Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.